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    Дисквалифицированный Балотелли побывал на миланском дерби

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли посетил миланское дерби в прошедшие выходные. Примечательно, что в это же время его команда играла в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). Сам итальянец вынужден был пропустить данную встречу из-за дисквалификации.

    Матч 13-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Интер» закончился со счетом 2:2. После этого результата «Милан» имеет в своем активе 26 очков и занимает третье место в Серии А. «Интер» с 18-ю очками располагается на девятой строчке.

    Источник: Twitter

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    21.11.2016 11:56
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