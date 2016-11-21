В Луганске верят в успех «Зари» в Лиге Европы

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов уверен, что его команда должна пробиться в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне.

«Шансы есть. Для начала надо выиграть два оставшихся матча. Это очень сложно, особенно в Стамбуле. Я был там на одном из матчей. Шум на стадионе такой, будто два «Боинга» взлетают одновременно. Поддержка болельщиков будет там просто колоссальной. Да и соперник очень непростой.

Тем не менее понимаем, что шансы есть. Понимают это и наши футболисты. Плюс, и я не скрываю этого, есть еще и премиальные, которые даются за набранные очки», – сказал Рафаилов.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» – «Заря» состоится в четверг, 24 ноября. После четырех туров «Заря» замыкает турнирную таблицу группы А, отставая от лидирующего «Фенербахче» на пять очков. Также в группе А играют «Фейеноорд» и «Манчестер Юнайтед».