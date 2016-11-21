Саутгейт будет официально назначен главным тренером сборной Англии 30 ноября

Гарет Саутгейт может избавиться от приставки «и.о.» главного тренера сборной Англии на следующей неделе. Ожидается, что руководство Футбольной ассоциации Англии утвердит его на посту главного тренера национальной команды 30 ноября. Его контракт будет рассчитан на ближайшие четыре года, а годовая зарплата специалиста составит миллион фунтов стерлингов.

После четырех туров в отборочном турнире к чемпионату мира-2018 сборная Англии занимает первое место в группе F, имея на своем счету 10 очков.