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  • Снейдер: «Я отдал «Интеру» сердце, но моя мечта – играть за «Милан»

Снейдер: «Я отдал «Интеру» сердце, но моя мечта – играть за «Милан»

20 ноября 2016, 12:46
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Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер заявил, что мечтает вернуться в Серию А и выступать за «Милан». Напомним, 32-летний голландец уже играл в чемпионате Италии в составе другого миланского клуба – «Интера».

«В «Интере» я оставил всего себя, отдал клубу своей сердце. Но мой уход оттуда получился не совсем гладким. Не думаю, что я вернусь в «Интер», так как покинул команду после ссоры. С детства моей мечтой был «Милан». Я стар, но если бы мог вернуться в Серию А, то хотел бы до конца карьеры выступать за эту команду», – сказал Снейдер.

Источник: Football Italia
Турция. Суперлига Италия. Серия А Галатасарай Интер Милан Снейдер Уэсли
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