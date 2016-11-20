Булыкин: «Некоторые игроки приходили на матчи сборной в нетрезвом состоянии»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что неоднократно сталкивался со случаями выхода футболистов на матчи в нетрезвом состоянии. По словам экс-игрока, подобные случаи были и в национальной команде.

«Случалось ли, что я видел футболиста в матче в нетрезвом состоянии? Бывало такое. И на тренировки приходили, и на матчи. И даже на игру сборной. Сколько раз такое случалось: как дыхнет защитник – так стоять рядом невозможно.

Кто это был? Не стану рассказывать. Может, кто-то из футболистов напишет книгу», – рассказал Булыкин.