Азар пожелал удачи Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Эден Азар отметил, что у него остались хорошие взаимоотношения с бывшим главным тренером лондонцев Жозе Моуринью. В прошедшем сезоне в СМИ утверждалось об конфликте между специалистом и хавбеком.

«Отношения с португальцем всегда были на одном уровне. Для него было трудно проигрывать. В характере Моуринью заложено стремление всегда побеждать. Мы были вместе как в верхней части таблицы, так и в плохие моменты страдали вместе.

Я послал ему сообщение, пожелав удачи в «Манчестер Юнайтед», – заявил Азар.