«Манчестер Сити» оценивает Месси в 230 миллионов

«Манчестер Сити» готов приобрести у «Барселоны» Лионеля Месси. Английский клуб оценивает аргентинца в 230 миллионов евро. Сам футболист может получить контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее сообщалось, что форвард не хочет продлевать контракт с каталонцами, который истекает 30 июня 2018 года. Стоимость футболиста на Тransfermarkt.de составляет 120 миллионов евро.

В текущем сезоне Месси провел в чемпионате Испании девять матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.