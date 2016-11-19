Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига 1. «Ренн» сыграл вничью с «Анжером» и другие результаты

    В матче 13-го тура Лиги 1 «Ренн» и «Анжер» разошлись миром со счетом 1:1. На гол Джованни Сио гости ответили точным ударом Николя Пепе.

    «Ренн» набрал 21 очко и находится на шестом месте, «Анжер» с 18 баллами – на десятом.

    В других встречах тура «Нанси» переиграл «Дижон», «Бастия» и «Монпелье» сыграли вничью, «Тулуза» уступила «Метцу».

    Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур

    Нанси – Дижон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Куендоло, 78.

    Ренн – Анжер – 1:1 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сио, 22; 1:1 – Пепе, 82.

    Удаления: нет – Тома, 58.

    Бастия – Монпелье – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шхири, 6 (в свои ворота); 1:1 – Мунье, 55.

    Тулуза – Метц – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жуффре, 35 (с пенальти); 0:2 – Манджек, 48; 1:2 – Эдуард, 90.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11