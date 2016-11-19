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Месси пропустит игру с «Малагой» из-за желудочной инфекции

19 ноября 2016, 17:41
4

Лидер «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в поединке 12-го тура Примеры против «Малаги». Аргентинский нападающий, по всей видимости, подхватил желудочную инфекцию: игрок жалуется на плохое самочувствие и приступы рвоты. Также отметим, что из-за перебора желтых карточек не поможет каталонцам форвард Луис Суарес. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.

На поле в стартовом составе сине-гранатовых выйдут следующие игроки: тер Штеген, Роберто, Пике, Маскерано, Динь, Д. Суарес, Бускетс, Рафинья, Туран, Алькасер, Неймар.

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Малага Месси Лионель
Комментарии (4)
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ttter
1479566817
Здоровья,состав у Барсы откровенно плохой
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eddo23
1479570193
Хм....Чипсы я так и знал.....
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ASG
1479572227
устриц нажрался поди
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artem 81
1479663492
Выздоравливай, а то халявные хет трики начались у некоторых.
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