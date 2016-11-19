Месси пропустит игру с «Малагой» из-за желудочной инфекции

Лидер «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в поединке 12-го тура Примеры против «Малаги». Аргентинский нападающий, по всей видимости, подхватил желудочную инфекцию: игрок жалуется на плохое самочувствие и приступы рвоты. Также отметим, что из-за перебора желтых карточек не поможет каталонцам форвард Луис Суарес. Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.

На поле в стартовом составе сине-гранатовых выйдут следующие игроки: тер Штеген, Роберто, Пике, Маскерано, Динь, Д. Суарес, Бускетс, Рафинья, Туран, Алькасер, Неймар.