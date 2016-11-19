Мутко: «Пригласим в РФС 5-10 человек, которые станут олицетворением отечественного футбола»

По словам вице-премьера России по спорту и главы РФС Виталия Мутко, футбольный союз намерен привлечь к работе несколько человек, которые станут олицетворением отечественного футбола. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с кандидатами. Напомним, на 22 ноября запланировано заседание исполкома РФС в московском Доме футбола.

«В администрации РФС должны быть 5-10 человек, являющихся лицом нашего футбола, и отвечающие за то или иное направление его развития, и мы ведем с ними переговоры в настоящее время. По мере возможности постараемся привлекать к работе тех, кто мог бы оказать футболу помощь – консультационную, профессиональную. Необходимо не просто оформлять проблему, не лозунгами говорить, а приходить и работать. На исполкоме 22 ноября мы будем об этом говорить, обсудим структуру управления – комитеты, комиссии.

У нас много проблем, мы используем не весь потенциал. В последний год мы решали конкретные задачи – экономическая проблема и сейчас остра, был вопрос и попадания сборной на чемпионат Европы, и стабилизация ситуации. Сейчас за основу принята стратегия, определены приоритеты – это развитие детского футбола, модернизация всей системы подготовки, запуск серьезных программ подготовки футболистов на перспективу.

За всем этим следует система организации всего спортивного процесса – защита календаря, вопрос доморощенных игроков, все, что связано с профессиональным футболом. Есть направления в работе с институтом сборных страны, внутри РФС находится под 20 сборных, плюс развитие массового футбола – мы сегодня видим, что его разновидности растут: студенческая лига, классическая любительская, набирают популярность «семь на семь», «пять на пять», «восемь на восемь». На все эти вызовы надо отвечать, прежде всего организационно.

Есть вопросы организации взаимодействия с болельщиками, я с 2005 по 2008 год занимался этим вопросом, но сейчас это пущено на самотек, нужно выстраивать систему. Я уже не говорю о коммерческом направлении, работе со спонсорами, и, конечно, подготовке к чемпионату мира, все это – большая и серьезная работа, и по большинству направлений она идет. Но нужно формировать команду, начиная с РФС», – сказал Мутко.