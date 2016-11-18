«Спортфакт»: Еременко был под воздействием кокаина во время матча с «Байером»

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко, скорее всего, находился под действием кокаина во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2). Об этом изданию «Спортфакт» рассказал «информированный источник, знакомый с ситуацией».

«Употребление наркотиков спортсменами, к сожалению, относительно распространенное явление. Чаще футболистов на этом попадаются разве что только борцы, – рассказал источник. – Другое дело, что в большинстве случаев это никак не наказывается, так как запрещено находиться под действием наркотиков и стимуляторов только во время матча (антидопинговые службы не интересует моральная или криминальная сторона вопроса, главное – препарат не должен давать команде игрового преимущества). И в большинстве случаев, даже если эта субстанция у них обнаруживается, то ее концентрация в организме не превышает допустимую норму в 0.05 мкг/мл. В таком случае это просто не придается огласке, ведь во время матча препарат уже не действовал.

Случай же с Еременко, напротив, показывает, что спортсмен находился под действием препарата прямо во время матча, а само употребление кокаина с очень высокой долей вероятности состоялось непосредственно в день игры.

Ведь для этого нужно, чтобы количество препарата в моче, взятой сразу после финального свистка, превысило запрещенный уровень. А так как кокаин выводится очень быстро (до «разрешенного» уровня даже в моче падает часов за 12 плюс-минус несколько часов), и так как пробу объявили положительной, то можно уверенно утверждать, что запрещенный препарат применялся прямо в день матча.

Теоретически можно предположить, что футболист мог принять его в большом количестве накануне (поздно вечером или ночью перед игрой), и препарат «продержался» в его организме до матча на уровне, запрещенном антидопинговыми службами, но вполне уверенно можно говорить, что почти наверняка это случилось в день игры.

За два дня до матча? Нет, это абсолютно исключено», – приводит «Спортфакт» слова источника.

Отметим, что в матче против «Байера» Еременко стал автором одного из голов армейцев.