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  • «Спортфакт»: Еременко был под воздействием кокаина во время матча с «Байером»

«Спортфакт»: Еременко был под воздействием кокаина во время матча с «Байером»

18 ноября 2016, 23:02
26

Полузащитник ЦСКА Роман Еременко, скорее всего, находился под действием кокаина во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2). Об этом изданию «Спортфакт» рассказал «информированный источник, знакомый с ситуацией».

«Употребление наркотиков спортсменами, к сожалению, относительно распространенное явление. Чаще футболистов на этом попадаются разве что только борцы, – рассказал источник. – Другое дело, что в большинстве случаев это никак не наказывается, так как запрещено находиться под действием наркотиков и стимуляторов только во время матча (антидопинговые службы не интересует моральная или криминальная сторона вопроса, главное – препарат не должен давать команде игрового преимущества). И в большинстве случаев, даже если эта субстанция у них обнаруживается, то ее концентрация в организме не превышает допустимую норму в 0.05 мкг/мл. В таком случае это просто не придается огласке, ведь во время матча препарат уже не действовал.

Случай же с Еременко, напротив, показывает, что спортсмен находился под действием препарата прямо во время матча, а само употребление кокаина с очень высокой долей вероятности состоялось непосредственно в день игры.

Ведь для этого нужно, чтобы количество препарата в моче, взятой сразу после финального свистка, превысило запрещенный уровень. А так как кокаин выводится очень быстро (до «разрешенного» уровня даже в моче падает часов за 12 плюс-минус несколько часов), и так как пробу объявили положительной, то можно уверенно утверждать, что запрещенный препарат применялся прямо в день матча.

Теоретически можно предположить, что футболист мог принять его в большом количестве накануне (поздно вечером или ночью перед игрой), и препарат «продержался» в его организме до матча на уровне, запрещенном антидопинговыми службами, но вполне уверенно можно говорить, что почти наверняка это случилось в день игры.

За два дня до матча? Нет, это абсолютно исключено», – приводит «Спортфакт» слова источника.

Отметим, что в матче против «Байера» Еременко стал автором одного из голов армейцев.

Источник: Спортфакт
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Байер Еременко Роман
Комментарии (26)
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Sergej-74
1479499710
Зачем же так команду то подставлять
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mdu86
1479499863
Хотелось бы послушать, что скажет сам Ерёменко.
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acer2003
1479500089
Что то не ахти он под коксом бегал во время матча с Байером...
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ttter
1479501917
У человека проблемы не только с наркотиками,но и с головой.
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Psih86
1479501984
В перерыве в туалете дорожку хряпнул и на второй тайм кайфовать!!!
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KB_Krasnogorsk
1479502896
Официально У Романа Еременко обнаружено повреждение задней поверхности ноздрей. Предположительный срок восстановления составляет около двух лет
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нейтральныйкакникто
1479503103
Ерёменко был лучшим в этом матче, но оказывается это не его заслуга ,а кокаина. УЕФА хоть технарь не влупили ЦСКА , хотя для ЦСКА какая уже разница. всё равно в пролёте.
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filosof sparty
1479507196
Честно говоря я так и думал... Он не для кайфа применял(это ведь совсем долбанутым надо быть, ну или наркоманом), а для встряски, от переутомления и депрессухи. Для того, чтобы порхать))). Ну короче нормально встряхнулся, аж кони встряли!
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Опять не угадал
1479511377
сейчас начнется
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ftse500
1479514000
нанюхался и думал что играл за сливочных на Сантьяго, и даже забил гол. ещё пару треков через пипетку и ЛЧ в этот день бы взял
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