Кирьяков: «У нас нет впереди человека, который цеплялся бы в штрафной площади»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:1).

«Фланговые игроки ЦСКА в первом тайме смещались в середину, и мы немножко терялись. Мы сами давали возможность сопернику перед штрафной площадью разыгрывать мяч. В перерыве внесли поправки, стали выше подниматься, придавливать братьев Березуцких, которые в первом тайме спокойно распоряжались мячом, и пошла немножко другая игра.

Были хорошие подходы, быстрые атаки, но, к сожалению, проблема та же остается – у нас нет впереди человека, который цеплялся бы в штрафной площади, навязывал борьбу. Верховую борьбу мы проиграли. В борьбе на подборе наши два центральных полузащитника терялись. Мы мало делали фланговых передач, одна прошла, и сразу был хороший момент у Ершова. К сожалению, чтобы обыграть ЦСКА, этого мало», – сказал Кирьяков.