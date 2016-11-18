Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Газзаев назвал Еременко прекрасным спортсменом и призвал за него сражаться

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил с поддержкой в адрес полузащитника армейцев Романа Еременко. Напомним, решением КДК УЕФА футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

    «Вы знаете, сейчас к спортсменам, выступающим в России, предвзятое отношение со стороны антидопинговых агентств. Помните, как из-за одного спортсмена с соревнований снимались целые федерации...

    Считаю, ЦСКА сделает все возможное, подаст апелляцию. Мне хочется поддержать Романа. Это один из лидеров армейцев, его отсутствие сильно сказывается на результатах. Два года – это слишком много... За него надо сражаться до конца, чтобы сократить срок дисквалификации. Он играл у меня в киевском «Динамо». Великолепный человек, прекрасный спортсмен. Не знаю, как такое могло случиться», – сказал специалист.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2016 16:06
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      роналдон 18 ноября 2016, 21:57

      в случае подтверждения аннулировать все голы наркомана и результаты победных матчей с его участием. Так будет законно, справедливо и профилактически действенно.. В то же время не надо всю вину валить на одного, он же не в пустыне, а где тренер, врачи и т.п...? Мудаковский беспредел в спорте расцветает все больше и больше.. Такому позору наши спортсмены никогда не подвергались.. Вернее, их не повергали..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 18 ноября 2016, 18:45

      Хорошо,что Ерёменко никого не зарезал,а то,ведь,и тогда бы нашлись "защитники ".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 18 ноября 2016, 17:59

      Еременко отличный футболист и наркоман.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      vsolon 18 ноября 2016, 17:44

      сам на турхане дурь шмалял и теперь этого наркошу защищает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 18 ноября 2016, 17:19

      Надо бы взять волосок с усов Газзаева на экспертизу на наличие белого порошка, сдаётся мне, они вдвоём закидывались)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 18 ноября 2016, 17:17

      Засуетился. Походу он ерёме и подгонял дурь))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 18 ноября 2016, 16:39

      Сначала посмотрите результаты пробы, проверьте сами, а потом кричите, что мы будем бороться! Да его как пример для молодежи гнать вообще из футбола нужно! На весь мир не оглашают подложные результаты!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Serjoga 18 ноября 2016, 17:20

      ее никто не давал

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11