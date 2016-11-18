Газзаев назвал Еременко прекрасным спортсменом и призвал за него сражаться

в случае подтверждения аннулировать все голы наркомана и результаты победных матчей с его участием. Так будет законно, справедливо и профилактически действенно.. В то же время не надо всю вину валить на одного, он же не в пустыне, а где тренер, врачи и т.п...? Мудаковский беспредел в спорте расцветает все больше и больше.. Такому позору наши спортсмены никогда не подвергались.. Вернее, их не повергали..
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил с поддержкой в адрес полузащитника армейцев Романа Еременко. Напомним, решением КДК УЕФА футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.
«Вы знаете, сейчас к спортсменам, выступающим в России, предвзятое отношение со стороны антидопинговых агентств. Помните, как из-за одного спортсмена с соревнований снимались целые федерации...
Считаю, ЦСКА сделает все возможное, подаст апелляцию. Мне хочется поддержать Романа. Это один из лидеров армейцев, его отсутствие сильно сказывается на результатах. Два года – это слишком много... За него надо сражаться до конца, чтобы сократить срок дисквалификации. Он играл у меня в киевском «Динамо». Великолепный человек, прекрасный спортсмен. Не знаю, как такое могло случиться», – сказал специалист.
Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ