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    Ловчев: «Сочувствую ЦСКА, но не Еременко. Армейцы должны разорвать контракт с игроком»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о двухлетней дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, анализ пробы футболиста показал наличие кокаина и его метаболитов.

    «Для ЦСКА дисквалификация – вдвойне беда. Команда и так потеряла лидеров. А Еременко был самой важной фигурой. И забивной, и игру ведет… А теперь – крах. В том числе и карьеры самого Еременко. Два года пропустить в этом возрасте… Дальше он сможет играть где-нибудь в Казахстане, как Титов. После двухлетнего перерыва он не вернется на свой уровень.

    Понятно, что врач в команде никакого кокаина подсунуть не мог. Это решение исключительно самого футболиста. Сочувствую ЦСКА. Но не игроку. Я, например, человек не пьющий. Совсем. И стою на этом 50 с лишним лет, и никто меня с этого пути не свернет. И нам говорили – надо молиться одному богу. И бог этот – футбол. Еременко, видимо, посчитал по-другому.

    Но он ведь не только себя подвел, но и команду, клуб. Помните, несколько лет назад Игнашевич и Березуцкий после матча Лиги чемпионов тоже были пойманы на допинге. Но там была ошибка врача, дисквалификации избежать удалось. И вот опять случай с игроком ЦСКА. Уже куда более серьезный. Мы же видим, что на Россию такой пристальный взгляд в связи с последними допинговыми историями. Так не дайте шансов, чтобы вас поймали! А тут такая вопиющая распущенность. Проигрывают, денег наполучали — и ведут разнузданный образ жизни. Так относятся к стране, клубам, футболу, болельщикам…

    Вопрос, как себя поведет ЦСКА. По большому счету, обязательств перед игроком клуб теперь не имеет. Он сам испортил карьеру и нагадил ЦСКА. И «армейцы» должны разрывать контракт с Еременко, не задумываясь. И искать новых игроков, иначе – кранты», – сказал Ловчев.

    Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

    Источник: «Советский спорт»

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    18.11.2016 15:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 18 ноября 2016, 22:53

      Согласен! Если ты употребляешь - значит наркоман! Прекрасно знал что всегда берут анализы. Поэтому виноват только он, и какая еще нахрен защита от РФС??? Наркоманов поддерживаете???

      -1
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 18 ноября 2016, 22:33

      Странно другое,почему в самом клубе игроки не были проверены на наличие запрещенных веществ перед матчами в ЛЧ-ведь было понятно,что проверять после известных событий будут основательно?

      1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 18 ноября 2016, 22:13

      тут я полностью согласен, цска жаль, но футболисту с коксом не место в спорте, один из великих клубов страны наступил в какашку

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 ноября 2016, 20:33

      Это ж кони... Бабло на новых игроков будут жать до последнего. Вспомнить как они того же Ерёму по мутной схеме из Рубина увели почти без компенсации, хотя так он им обошёлся бы в 20 лямов, не меньше, так вс по делу, не гадь другим и сам того же в ответ не получишь. Заслужили и кони и Ерёма, ибо хитрожопость должна быть наказуема.

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 ноября 2016, 18:45

      Чё им сочувствовать? Они Ерему кокаинчиком и потчевали. Надо еще Васю с Игнашем проверить и воротчика-рекордсмена. С каких муев он рекордмен-то? Наверно мяч у него в глазах двоит, а он на правый прыгает, хотя нужно посредине.

      -3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 18 ноября 2016, 18:22

      Да, блин... Мне вот тоже моих любимых коняшек жалко. И так проблемы с составом, нехватка игроков, так еще и ключевого дисквалифицировали на такой срок..

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 18 ноября 2016, 16:53

      Не понимаю , чего Ловчев лезет туда где вообще ничего не ясно .........как игрок он был классным , боец - это факт . Но кто его просит делать выводы если информации ноль и честно даже УЕФА , НЕ СОВСЕМ УВЕРЕННО В ВИНОВНОСТИ ЯРЁМЕНКО.........там вообще неразбериха.........чего старому лезть и ляпать своим языком..

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ВЛАДИВОСТОК 18 ноября 2016, 17:28

      Кокаин сам к нему в ноздрю залетел?Вот жеж не задача...

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 ноября 2016, 16:09

      Себе главное анус не разорви, эксперт! А в ЦСКА и без твоих советов разберутся

      -1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 18 ноября 2016, 15:59

      все по делу...чем думал когда кокаин принимал...

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