Федун призвал Мутко жестче наказывать фанатов за пиротехнику

А вы для начала дайте работать полицейским как положено! Проводить досмотровые мероприятия так как положено. А то играют в демократию и толерантность с гуманизмом. Полиция начинает производить досмотр, так туже "тысяча" камер на мобильных телефонах и лозунги и возгласы о нарушенных правах. Бедные полицейские стали забытыми, запуганными начальством, прокуратурой, службой собственной безопасность, что лишний раз пошевелиться боятся. Скоро эти фанаты в карман Федуна фаер положат и подожгут, а Мутко в капюшон бросят.
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун обратился к главе РФС Виталию Мутко с предложением ужесточить наказание для фанатов, использующих на стадионе пиротехнику. Владелец красно-белых считает, что штраф за использование пиротехники во время матчей должен быть увеличен до 100 тысяч рублей.
«Примером такого противоправного поведения стали действия болельщиков (особенно находившихся в гостевом секторе активного боления) на матче между «Спартаком» и ЦСКА, состоявшемся 29.10.2016 г. на стадионе «Открытие-Арена». В частности, согласно рапорту делегата матча, «болельщики ПФК ЦСКА порвали защитную сетку и начали бросать файеры в сектор болельщиков ФК «Спартак Москва», – говорится в обращении Федуна.
Сообщается, что Мутко уже перенаправил это предложение на проработку Министерству спорта и МВД.