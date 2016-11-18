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    Федун призвал Мутко жестче наказывать фанатов за пиротехнику

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун обратился к главе РФС Виталию Мутко с предложением ужесточить наказание для фанатов, использующих на стадионе пиротехнику. Владелец красно-белых считает, что штраф за использование пиротехники во время матчей должен быть увеличен до 100 тысяч рублей.

    «Примером такого противоправного поведения стали действия болельщиков (особенно находившихся в гостевом секторе активного боления) на матче между «Спартаком» и ЦСКА, состоявшемся 29.10.2016 г. на стадионе «Открытие-Арена». В частности, согласно рапорту делегата матча, «болельщики ПФК ЦСКА порвали защитную сетку и начали бросать файеры в сектор болельщиков ФК «Спартак Москва», – говорится в обращении Федуна.

    Сообщается, что Мутко уже перенаправил это предложение на проработку Министерству спорта и МВД.

    Источник: Life

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    18.11.2016 12:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 18 ноября 2016, 18:15

      А вы для начала дайте работать полицейским как положено! Проводить досмотровые мероприятия так как положено. А то играют в демократию и толерантность с гуманизмом. Полиция начинает производить досмотр, так туже "тысяча" камер на мобильных телефонах и лозунги и возгласы о нарушенных правах. Бедные полицейские стали забытыми, запуганными начальством, прокуратурой, службой собственной безопасность, что лишний раз пошевелиться боятся. Скоро эти фанаты в карман Федуна фаер положат и подожгут, а Мутко в капюшон бросят.

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > loboda2012 21 ноября 2016, 22:12

      У полиции есть все права и возможности , что бы досмотреть человека быстро и грамотно. Если вы этого не понимаете в милиции Вам делать нечего. А прокуратура и собственная безопасность свой хлеб не зря едят.

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > loboda2012 21 ноября 2016, 22:15

      А фаеры проносят работники стадиона или кто имеет доступ на арену, не забывайте какому органу идут деньги от штрафов этому органу это и выгодно.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 ноября 2016, 16:35

      Петарды проносят в обуви,тут собаки нужны или спец приборы,или большие полномочия проверяющих.Для клубов вроде спартака цска зенита локо это не проблема - было бы желание.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 ноября 2016, 15:39

      а разве фанатов наказывали?
      по мне только клубы.
      но правильнее было бы самих выявлять и наказывать как можно жестче

      0
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      Рейтинг: +100980

      zigbert 18 ноября 2016, 15:26

      При современной технике,надо выявлять и наказывать этих негодяев,которые уродуют стадионы останавливают матчи и гадят своим же командам.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 ноября 2016, 14:47

      Давайте,сделайте как в Англии,только в Англии футбол есть,а у нас не футбола не будет ни пиро

      -2
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 18 ноября 2016, 14:40

      Федун: Мудко, накажи моих долпоёпов, я уже не знаю что с ними делать!

      1
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      Рейтинг: +20

      Какеручи 18 ноября 2016, 14:10

      в *опу и*ать)))))))

      0
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      Рейтинг: +43

      Миша00 18 ноября 2016, 14:01

      а это как? расстреливать? или пороть при людно их на площадях?

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 ноября 2016, 12:55

      А зачем вы их пускаете с пиротехникой? Чтобы потом наказывать?

      1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 18 ноября 2016, 12:54

      Правильно Федун сказал. А настороит против себя только фаерщиков и больше никого.

      -1
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