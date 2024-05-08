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    • Источник поделился подробностями о поведении Дзюбы в «Локомотиве»

    Источник поделился подробностями о поведении Дзюбы в «Локомотиве»

    Телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина» сообщил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустил матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом» из-за съемок в ТВ-шоу.

    «К примеру, перед матчем в Грозном игрок всю ночь снимался для популярного ТВ-шоу и на выезд не полетел. Помните пропущенный якобы из-за травмы сбор? Дзюба сослался на повреждение, но его реальность клубные медики подтвердить отказались. И это я уже молчу про случаи самовольного ухода с тренировок до их окончания», – говорится в сообщении источника.

    • В Грозном «Локомотив» одержал победу со счетом 2:0.
    • Во вторник, 7 мая, представитель Артем Дзюбы Леонид Гольдман выступил с критикой в отношении главного тренера красно-зеленых Михаил Галактионова и руководства клуба из-за их отношения к форварду.
    • В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
    • Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года.

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    Источник: телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина»

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    08.05.2024 10:55
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    Комментарии (7)
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    Алексей З
    1715155605
    Как можно ананимку обсуждать ?
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    Цугундeр
    1715157418
    Отлично . Ничего личного и необычного . Просто дерьмо неприличное . Как не забыли давно ?
    Ответить
    ...уефан
    1715161283
    ...это - не есть хорошо, если это - имело место быть... "Так, было или не было, вот в чём вопрос"...
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    zigbert
    1715165419
    Удивляться тут нечему, проблемы с дисциплиной в характере Дзюбы.
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