Источник поделился подробностями о поведении Дзюбы в «Локомотиве»

Телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина» сообщил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустил матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом» из-за съемок в ТВ-шоу.

«К примеру, перед матчем в Грозном игрок всю ночь снимался для популярного ТВ-шоу и на выезд не полетел. Помните пропущенный якобы из-за травмы сбор? Дзюба сослался на повреждение, но его реальность клубные медики подтвердить отказались. И это я уже молчу про случаи самовольного ухода с тренировок до их окончания», – говорится в сообщении источника.