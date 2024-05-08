Источник поделился подробностями о поведении Дзюбы в «Локомотиве»

Телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина» сообщил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пропустил матч 23-го тура РПЛ с «Ахматом» из-за съемок в ТВ-шоу.
«К примеру, перед матчем в Грозном игрок всю ночь снимался для популярного ТВ-шоу и на выезд не полетел. Помните пропущенный якобы из-за травмы сбор? Дзюба сослался на повреждение, но его реальность клубные медики подтвердить отказались. И это я уже молчу про случаи самовольного ухода с тренировок до их окончания», – говорится в сообщении источника.
- В Грозном «Локомотив» одержал победу со счетом 2:0.
- Во вторник, 7 мая, представитель Артем Дзюбы Леонид Гольдман выступил с критикой в отношении главного тренера красно-зеленых Михаил Галактионова и руководства клуба из-за их отношения к форварду.
- В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба сыграл 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
- Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета этого года.