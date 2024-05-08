Рахимов рассказал, как изменился Безруков после шутки про «денежки»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ситуации с полузащитником команды Русланом Безруковым, который пошутил после матча перенесенного матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0): «Краснодар», ждем на карту денежки».

– Безруков как-то изменился после всей шумихи вокруг его шутки?

– Да, ты видел прическу его? Взрослее он стал на несколько дней. Если серьезно, то он очень переживал. Я ему сказал: «Слушай, ты не сделал ничего такого, что тебя могло бы прибить. Есть вещи, которые нельзя забыть, но это слова, за которыми нет ничего».

– Если его накажут, что будете делать?

– Будем передачки носить.