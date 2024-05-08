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    • Рахимов рассказал, как изменился Безруков после шутки про «денежки»

    Рахимов рассказал, как изменился Безруков после шутки про «денежки»

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о ситуации с полузащитником команды Русланом Безруковым, который пошутил после матча перенесенного матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0): «Краснодар», ждем на карту денежки».

    – Безруков как-то изменился после всей шумихи вокруг его шутки?

    – Да, ты видел прическу его? Взрослее он стал на несколько дней. Если серьезно, то он очень переживал. Я ему сказал: «Слушай, ты не сделал ничего такого, что тебя могло бы прибить. Есть вещи, которые нельзя забыть, но это слова, за которыми нет ничего».

    – Если его накажут, что будете делать?

    – Будем передачки носить.

    • Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
    • Генеральный секретарь РФС перечислил запретные для шуток темы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.05.2024 08:06
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    Комментарии (2)
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    edw7777
    1715145449
    Бедный парень; сочувствую. Теперь в стране, оказывается, и пошутить не всегда можно, пусть даже неудачно с точки зрения некоторых.
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    zigbert
    1715168621
    Ну конечно же шутка. Договорняки не делаются по такой открытой схеме.
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