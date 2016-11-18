Апелляционный комитет ФФИ оставил наказание Месси без изменений

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании ответил отказом на повторную апелляцию «Барселоны» относительно желтой карточки форварда команды Лионеля Месси, полученную им в концовке матча 11-го тура испанской Примеры против «Севильи» (2:1). Функционеры встали на сторону арбитра встречи, который посчитал, что аргентинец, надевавший бутсу в течение полутора минут, намеренно затягивал время.

Теперь у «Барселоны» есть 15 дней на обжалование данного решения. Сделать это можно, обратившись в Спортивный административный трибунал.