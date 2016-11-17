«Марсель» не готов платить Оби Микелу 4 миллиона

Да и правильно! Какая разница между Марселем и китайским клубом под закат карьеры:? Че те дно, нигде не играют, что в Китае.. Толькл в Китае платят в разы больше.
Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел не готов идти на понижение зарплаты при переходе в другой клуб. Футболист вел переговоры с «Марселем», который хотел бы видеть в своих рядах хавбека, но не согласен платить ему 4 миллиона евро в год, которые он получает в лондонской команде. Скорее всего, нигериец продолжит карьеру в Китае.
В текущем сезоне Оби Микел не провел в чемпионате Англии ни одного матча.