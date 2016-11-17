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    «Марсель» не готов платить Оби Микелу 4 миллиона

    Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел не готов идти на понижение зарплаты при переходе в другой клуб. Футболист вел переговоры с «Марселем», который хотел бы видеть в своих рядах хавбека, но не согласен платить ему 4 миллиона евро в год, которые он получает в лондонской команде. Скорее всего, нигериец продолжит карьеру в Китае.

    В текущем сезоне Оби Микел не провел в чемпионате Англии ни одного матча.

    Источник: Tribalfootball

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    17.11.2016 12:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 17 ноября 2016, 15:09

      Да и правильно! Какая разница между Марселем и китайским клубом под закат карьеры:? Че те дно, нигде не играют, что в Китае.. Толькл в Китае платят в разы больше.

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