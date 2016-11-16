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    Рахимов считает, что «Спартак» заслуженно идет на первом месте

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов высказался относительно текущего лидера РФПЛ «Спартака». По словам специалиста, красно-белые заслуженно возглавляют турнирную таблицу. Напомним, встреча между «Тереком» и «Спартаком» состоится 26 ноября в Грозном.

    – Сегодня мы видим другой «Спартак». Прагматизм, присущий итальянским командам, привнесен в игру «Спартака». При потере мяча команда организованно действует в обороне, показывая вязкий и плотный футбол. Сейчас «Спартак» по праву на первом месте.

    – Сколько болельщики говорили про возвращение стеночек и забеганий! А теперь, как вы говорите, вязкий и плотный футбол не замечают. Потому что результат на первом месте.

    – Конечно. Стеночки, забегания – это было, когда лучшие игроки собирались в «Спартаке» и можно было играть в такой футбол. Теперь все уравнялись. Каррера не знает про стеночки и забегания, он дает то, что должно принести результат.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.11.2016 22:20
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