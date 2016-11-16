Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Игроки «Луча-Энергии» готовы бойкотировать тренировки и матчи из-за финансовых трудостей

    Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский дал распоряжение найти финансирование для «Луча-Энергии» до пятницы. Об этом сообщил нападающий клуба из Владивостока Илья Михалев.

    «По итогам встречи с губернатором Приморского края им было дано распоряжение до пятницы найти деньги на финансирование футбольного клуба. Мы надеемся, что это будет сделано, в противном случае мы будем вынуждены применять различные меры вплоть до бойкотирования тренировок и матчей, но мы бы очень не хотели этого делать», – сказал Михалев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2016 16:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11