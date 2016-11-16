Колосков: «В сборной России нет игроков высокого международного уровня»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что 2016 год получился крайне неудачным для сборной России.

«Оценка дана уже давно – крайне неудачный год для сборной. Чемпионат Европы показал уровень нашей сборной, то же самое мы видели и в последующих товарищеских играх. Это еще раз подтвердило, что на данный момент у нас нет игроков высокого международного уровня. С моей точки зрения, максимальный результат для сборной сейчас – это попадание в финальный турнир чемпионата мира или Европы и, возможно, выход из группы в плей-офф.

Для таких задач у нашей команды достаточно спортсменов, другое дело, как их подготовить и как мотивировать. Все не безнадежно, на чемпионате мира 2018 года задача-минимум – это выход из группы, и она ее решит. Вывод один: надо готовить футболистов с высокой международной квалификацией, которые отвечают этим требованиям. Задача одна – усилить работу многочисленных академий футбола», – сказал Колосков.