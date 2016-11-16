Старридж может сменить «Ливерпуль» на «Тоттенхэм» этой зимой

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа в зимнее трансферное окно.

Как утверждает Bleacher Report, «шпоры» были заинтересованы в покупке 27-летнего форварда еще этим летом, но тогда их смутила большая трансферная стоимость игрока. Зимой клуб планирует вновь попытаться купить англичанина.

В нынешнем сезоне Старридж провел в АПЛ восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.