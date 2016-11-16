Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Старридж может сменить «Ливерпуль» на «Тоттенхэм» этой зимой

    «Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа в зимнее трансферное окно.

    Как утверждает Bleacher Report, «шпоры» были заинтересованы в покупке 27-летнего форварда еще этим летом, но тогда их смутила большая трансферная стоимость игрока. Зимой клуб планирует вновь попытаться купить англичанина.

    В нынешнем сезоне Старридж провел в АПЛ восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2016 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 ноября 2016, 15:37

      Ну не знаю правда или нет эти слухи..........если правда то он идиот уходить из Ливерпуля..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 16 ноября 2016, 13:39

      Подумал бы он ещё. Тут, ээээ... Спартаку форварды зимой нужны будут ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 ноября 2016, 13:08

      Обычная практика. В шпорах всегда много нападающих было и будет. Сейчас турниров много, так что пригодится. Да и вон Кейна травмировали, голландец пока особо не вписался, а Сона могут и в армию позвать. Так что надо работать на опережение.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11