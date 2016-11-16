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    Федун: «По самоотдаче сборной России – пятерка, по качеству игры – удовлетворительно»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун побывал на матче сборной России против Румынии (1:0), который прошел в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

    – Как вам сегодняшняя игра?

    – По самоотдаче – пятерка, по качеству игры удовлетворительно.

    – А атмосфера на стадионе?

    – Нужно сказать спасибо Рамзану Кадырову и всему городу Грозный за ту атмосферу, которая была на стадионе. Именно они в концовке игры погнали команды вперед, и они добились результата.

    – «Спартаку» скоро играть на «Ахмат-Арене» в Грозном, не боитесь?

    – Будет тяжело, но мы ничего не боимся!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2016 07:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 ноября 2016, 15:23

      Сегодня ровно 20 лет, как я болею за Великий и Могучий Спартак!

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 16 ноября 2016, 08:56

      Да какое там "удовлетворительно"? Если там самоотдача на пятерку (что по-моему, не совсем так), то в этой бестолковой игре виноват тренер, и только он.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 ноября 2016, 08:32

      как будто выйдет на поле

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 16 ноября 2016, 08:29

      Играли как могли, но хотя бы старались!

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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 16 ноября 2016, 08:11

      Играть хотим, но пока не очень можем)))

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      Рейтинг: +345

      Totti11 > TERIA-76 16 ноября 2016, 08:25

      Главное желание!!!

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