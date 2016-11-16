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    Футболисты сборной Аргентины прекратили общение с прессой

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси объявил решение команды прекратить общение с прессой.

    «Игроки сборной Аргентины приняли решение больше не разговаривать с прессой. Мы слышали в свой адрес серьезные обвинения. Если мы все это не прекратим сейчас, то не прекратим никогда. Мы не собираемся играть в эту игру. Нас будут продолжать убивать. Очень жаль, но нам не остается другого выхода», – заявил Месси.

    Напомним, что такое решение было принято после того, как журналист Radio Mitre Габриэль Анельо обвинил нападающего сборной Аргентины Эсекьеля Лавесси в том, что он перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 со сборной Колумбии (3:0) курил марихуану.

    Источник: Marca

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    16.11.2016 07:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 ноября 2016, 09:16

      Это же не кокаин....

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