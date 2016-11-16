Юран: «Кого не поставь главным тренером, с этой командой придется очень сложно»

Экс-форвард сборной России Сергей Юран после скромной победы над Румынией (1:0) в товарищеском матче признал, что нынешнему наставнику команды Станиславу Черчесову придется тяжело в подготовке к предстоящему чемпионату мира-2018.

– Стараюсь реально смотреть на вещи. Кого не поставь главным тренером, с этой командой придется очень сложно. Раньше были Аршавин, Кержаков, тот же Широков. А сейчас… Что ж, мы победили Румынию, уже хорошо.

– Чье появление в составе вы не поняли?

– Да никто не удивил. Черчесову нужно проверить в деле максимальное количество игроков, я его понимаю. А вас что-то удивило?

– Могилевец провел в этом чемпионате всего 20 минут, а выходит в стартовом составе.

– Ну и что? Могилевец в прошлом сезоне играл в «Ростове». Парень одаренный, с серьезными задатками. Почему бы его не пригласить в национальную команду, посмотреть, на что он реально способен. Черчесов, как я уже сказал, прав, экспериментируя с составом.