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    Товарищеские матчи. Англия упустила победу над Испанией и другие результаты

    В товарищеском матче сборная Англии и команда Испании сыграли вничью со счетом 2:2. Англичане лидировали благодаря голам Адама Лалланы и Джейми Варди, однако точные удары Яго Аспаса и Иско в концовке позволили гостям уйти от поражения..

    В других товарищеских встречах Франция и Кот-д’Ивуар разошлись миром, Хорватия разгромила Северную Ирландию.

    Товарищеские матчи

    Англия – Испания – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лаллана, 9 (с пенальти); 2:0 – Варди, 48; 2:1 – Аспас, 89: 2:2 – Иско, 90.

    Франция – Кот-д’Ивуар – 0:0

    Северная Ирландия – Хорватия – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Манджукич, 9; 0:2 – Чоп, 35; 0:3 – Крамарич, 68.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2016 00:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 16 ноября 2016, 08:56

      Испания у нас на ЧМ многим наклепает красивых волевых голов.

      1
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 16 ноября 2016, 05:30

      классный футбол

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