Товарищеские матчи. Англия упустила победу над Испанией и другие результаты

Испания у нас на ЧМ многим наклепает красивых волевых голов.
В товарищеском матче сборная Англии и команда Испании сыграли вничью со счетом 2:2. Англичане лидировали благодаря голам Адама Лалланы и Джейми Варди, однако точные удары Яго Аспаса и Иско в концовке позволили гостям уйти от поражения..
В других товарищеских встречах Франция и Кот-д’Ивуар разошлись миром, Хорватия разгромила Северную Ирландию.
Товарищеские матчи
Голы: 1:0 – Лаллана, 9 (с пенальти); 2:0 – Варди, 48; 2:1 – Аспас, 89: 2:2 – Иско, 90.
Северная Ирландия – Хорватия – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Манджукич, 9; 0:2 – Чоп, 35; 0:3 – Крамарич, 68.