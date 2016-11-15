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    Румменигге считает, что сборные уровня Сан-Марино должны проходить предварительный отбор

    Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о высказывании полузащитника сборной Германии Томаса Мюллера. Напомним, после матча отбора на ЧМ-2018 против команды Сан-Марино (8:0) Мюллер заявил, что встречи с такими соперниками бессмысленны.

    «Сейчас стало на 40 процентов матчей больше, чем было раньше. Я помню, как ради уменьшения нагрузки на футболистов отменили второй групповой этап в Лиге чемпионов.

    И что случилось потом? Национальным сборным добавили по четыре матча. Сейчас мы играем против Сан-Марино, Гибралтара, Косово. Я часто задаюсь вопросом, почему бы для таких команд не организовать раунд предварительного отбора?» – сказал Румменигге.

    Источник: Bild

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    15.11.2016 23:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль 16 ноября 2016, 08:12

      может немцев сразу в финал кидать всех турниров?

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 ноября 2016, 06:41

      Правильный подход ,полностью согласен

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 16 ноября 2016, 06:21

      В хоккее такая система. Что в этом плохого? И никто не жалуется, что сборная Канады в составе которых звезды НХЛ не играют против сборной Узбекистана, например, или Монголии. Но с другой стороны, раз уж такие правила ФИФА, то зачем против таких слабых сборных выпускать игроков основы? Выпускайте второй или третий состав сборной. Михаил Шевченко написано про мотивацию для молодежи, так это чепуха полная. Если хотят баловать карликовые страны, можно товарищеские матчи та проводить между сборными сильными. Это будет красиво, там будет борьба, адекватный счет. Тому пример вчерашний матч Англия - Испания. 2:2. Но все же повторюсь, раз уж такие правила - заявляйте на игру 2 или 3 состав, как это делают ТОП клубы в кубковых играх.

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      Рейтинг: +201

      falanor 16 ноября 2016, 00:10

      лол о чем вообще люди говорят? поставь себя на их место уважаемый Руменигге. да, может вам и не особо то и надо играть против Косово и т.п. и что? ну выводите 2-3 составы пусть ребята тоже поиграют (естественно Мюллеру не интересно играть в таких матчах. небось и травму боялся получить) . а если бы он родился в том же Косово или Сан-Марино? я бы посмотрел чтобы он сказал тогда. для таких командах может быть мечта всей жизни выйти и сыграть на красивом и большом стадионе против одной из лучших команд мира.. в общем некрасиво немцы поступают конечно

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 ноября 2016, 23:43

      Не согласен,такие матчи шанс для жителей стран футбольных карликов вживую посмотреть на приежаюших звёзд мирового уровня и лучшая в мире мотивация для для детишек занимался футболом

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