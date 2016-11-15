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Мутко: «Начинать перестраивать сборную стоило несколько лет назад»

15 ноября 2016, 21:35
8

Президент РФС Виталий Мутко в эфире Первого канала поделился своим видением развития сборной России.

«Наверное, начинать перестраивать команду стоило раньше – несколько лет назад. А сейчас нам удалось посмотреть большую группу молодых игроков, тех, кто раньше не вызывался в сборную. Думаю, этот год связан со становлением команды. До Кубка конфедераций остается четыре игры, дальше будут матчи на этом турнире, и думаю, что в этот период мы уже должны будем увидеть ту команду, которая будет играть на чемпионате мира», – сказал Мутко.

Также чиновник поделился мнением о Кубке конфедераций в свете подготовки к ЧМ-2018.

«Кубок конфедераций – это официальный турнир, и он будет важным этапом подготовки команды к чемпионату мира. Все-таки там выступят чемпионы континентов, ведущие футбольные страны, включая Германию и Португалию, и именно с такими соперниками и нужно готовиться. Нам эти игры, конечно, помогут в подготовке к мундиалю».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Небесная
1479235692
только дошло до него
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Майор Дзагоев
1479236484
Ну и х*ли раньше не чесался?
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acer2003
1479237412
Глава РФС это понял только сейчас, очень жаль.
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cska-62
1479239116
А все эти "несколько лет назад" сам Мутко, конечно, никакого отношения к спорту и футболу не имел... Он успешно занимался чем-то более значительным и важным! Вот только вспомнить, чем именно он все эти годы занимался, никак не может... Склероз! Мы - тоже... Будем считать, что он летал на Луну... В длительную командировку... И, сидя на Луне, грустно размышлял о том, какой же это гад разваливает российский футбол: вводит лимит на легионеров, теряет июль для игр при переходе на схему "осень-весна" и т.д.
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Essence
1479267913
Вот это откровение!!!!
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Tdutybq 22
1479271424
Мутко нужно срочно просить Бердыева возглавить сборную
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vladimir-7
1479276393
Мудко был занят-собирал дань со всех видов спорта.
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Protosser
1479289406
Да ты гребаный гений!! То есть - не надо было везти пенсионеров на ЧМ-2014 и ЧЕ-2016? То есть - надо было молодых ребят развивать?? Тебе бы футболом заняться в нашей стране! Ах, да..
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