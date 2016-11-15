Мутко: «Начинать перестраивать сборную стоило несколько лет назад»

Президент РФС Виталий Мутко в эфире Первого канала поделился своим видением развития сборной России.

«Наверное, начинать перестраивать команду стоило раньше – несколько лет назад. А сейчас нам удалось посмотреть большую группу молодых игроков, тех, кто раньше не вызывался в сборную. Думаю, этот год связан со становлением команды. До Кубка конфедераций остается четыре игры, дальше будут матчи на этом турнире, и думаю, что в этот период мы уже должны будем увидеть ту команду, которая будет играть на чемпионате мира», – сказал Мутко.

Также чиновник поделился мнением о Кубке конфедераций в свете подготовки к ЧМ-2018.

«Кубок конфедераций – это официальный турнир, и он будет важным этапом подготовки команды к чемпионату мира. Все-таки там выступят чемпионы континентов, ведущие футбольные страны, включая Германию и Португалию, и именно с такими соперниками и нужно готовиться. Нам эти игры, конечно, помогут в подготовке к мундиалю».