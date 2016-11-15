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    Мутко: «Начинать перестраивать сборную стоило несколько лет назад»

    Президент РФС Виталий Мутко в эфире Первого канала поделился своим видением развития сборной России.

    «Наверное, начинать перестраивать команду стоило раньше – несколько лет назад. А сейчас нам удалось посмотреть большую группу молодых игроков, тех, кто раньше не вызывался в сборную. Думаю, этот год связан со становлением команды. До Кубка конфедераций остается четыре игры, дальше будут матчи на этом турнире, и думаю, что в этот период мы уже должны будем увидеть ту команду, которая будет играть на чемпионате мира», – сказал Мутко.

    Также чиновник поделился мнением о Кубке конфедераций в свете подготовки к ЧМ-2018.

    «Кубок конфедераций – это официальный турнир, и он будет важным этапом подготовки команды к чемпионату мира. Все-таки там выступят чемпионы континентов, ведущие футбольные страны, включая Германию и Португалию, и именно с такими соперниками и нужно готовиться. Нам эти игры, конечно, помогут в подготовке к мундиалю».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 21:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -185

      Protosser 16 ноября 2016, 12:43

      Да ты гребаный гений!!
      То есть - не надо было везти пенсионеров на ЧМ-2014 и ЧЕ-2016?
      То есть - надо было молодых ребят развивать??
      Тебе бы футболом заняться в нашей стране! Ах, да..

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 ноября 2016, 09:06

      Мудко был занят-собирал дань со всех видов спорта.

      0
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      Рейтинг: +30

      Tdutybq 22 16 ноября 2016, 07:43

      Мутко нужно срочно просить Бердыева возглавить сборную

      1
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      Рейтинг: +143

      Essence 16 ноября 2016, 06:45

      Вот это откровение!!!!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 ноября 2016, 22:45

      А все эти "несколько лет назад" сам Мутко, конечно, никакого отношения к спорту и футболу не имел... Он успешно занимался чем-то более значительным и важным! Вот только вспомнить, чем именно он все эти годы занимался, никак не может... Склероз! Мы - тоже... Будем считать, что он летал на Луну... В длительную командировку... И, сидя на Луне, грустно размышлял о том, какой же это гад разваливает российский футбол: вводит лимит на легионеров, теряет июль для игр при переходе на схему "осень-весна" и т.д.

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 ноября 2016, 22:16

      Глава РФС это понял только сейчас, очень жаль.

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 15 ноября 2016, 22:01

      Ну и х*ли раньше не чесался?

      2
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      Рейтинг: +664

      Небесная 15 ноября 2016, 21:48

      только дошло до него

      0
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