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    Стадион в Сочи может открыться матчем с Бельгией, «Лужники» – игрой с Бразилией, Испанией или Италией

    Президент РФС Виталий Мутко в эфире Первого канала рассказал о том, с какими командами сборная России планирует сыграть ближайшие товарищеские матчи.

    «В следующем году мы будем планировать более серьезные игры, это будет и открытие стадиона в Сочи, мы рассмотрим одну из сильнейших команд, ведем переговоры сейчас с Бельгией.

    Думаем, что «Лужники» мы попробуем открыть игрой с одной из топовых команд – или Бразилии, или Испании, или Италии. Мы ведем такие переговоры. В целом следующий год – это уже будут более серьезные соперники, где можно будет уже и наигрывать команду, и костяк будет определен», – сказал Мутко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 21:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 16 ноября 2016, 06:40

      Судя по темпам еще не скоро открурют. У нас в Иркутске ледовый дворец строили 16 лет и вот открыли. Потратили 1 миллиард рублей.

      0
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 15 ноября 2016, 22:27

      А на открытие Питерского стадиона будет приглашена сборная составленная из сотрудников Следственного комитета и Прокуратуры России. )))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Andrey160268 16 ноября 2016, 09:13

      и представителей Черный лебедь.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 15 ноября 2016, 22:12

      питерский "долгострой" когда откроете?!

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      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > neofizer 15 ноября 2016, 22:28

      Игрой с марсианами в 3001-ом году!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > neofizer 16 ноября 2016, 09:19

      После посадки всей ОПГ, связанной с созданием этого стадиона.

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