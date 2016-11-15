Миранчук и Могилевец – в основе сборной России на матч с Румынией

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на контрольный матч с командой Румынии. С первых минут на поле появятся полузащитники Алексей Миранчук и Павел Могилевец.

Россия: Акинфеев, Семенов, Кудряшов, Кутепов, Жирков, Глушаков, Зобнин, Миранчук, Самедов, Могилевец, Кокорин.

Матч пройдет сегодня, 15 ноября, в Грозном, встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн встречи Россия – Румыния.