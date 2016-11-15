Миранчук и Могилевец – в основе сборной России на матч с Румынией

Наигрывается сборная на 18 год! Сколько будет Акинфееву, Самедову, Жиркову? Далее, Кокорин сейчас никакой! Панченко в ударе! По возрасту и способностям его сейчас только и наигрывать! Полоз в подыгрыше! Готовая пара! Зобнин сегодня заработает пеналь в свои ворота! Могилевец в Зените без практики и его вызывают в сборную-непонятки! Вопрос: откуда взяться победам сборной?
Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на контрольный матч с командой Румынии. С первых минут на поле появятся полузащитники Алексей Миранчук и Павел Могилевец.
Россия: Акинфеев, Семенов, Кудряшов, Кутепов, Жирков, Глушаков, Зобнин, Миранчук, Самедов, Могилевец, Кокорин.
Матч пройдет сегодня, 15 ноября, в Грозном, встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн встречи Россия – Румыния.