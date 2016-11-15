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    Миранчук и Могилевец – в основе сборной России на матч с Румынией

    Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на контрольный матч с командой Румынии. С первых минут на поле появятся полузащитники Алексей Миранчук и Павел Могилевец.

    Россия: Акинфеев, Семенов, Кудряшов, Кутепов, Жирков, Глушаков, Зобнин, Миранчук, Самедов, Могилевец, Кокорин.

    Матч пройдет сегодня, 15 ноября, в Грозном, встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн встречи Россия – Румыния.

    Источник: Twitter

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    15.11.2016 18:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 ноября 2016, 19:22

      Наигрывается сборная на 18 год! Сколько будет Акинфееву, Самедову, Жиркову? Далее, Кокорин сейчас никакой! Панченко в ударе! По возрасту и способностям его сейчас только и наигрывать! Полоз в подыгрыше! Готовая пара! Зобнин сегодня заработает пеналь в свои ворота! Могилевец в Зените без практики и его вызывают в сборную-непонятки! Вопрос: откуда взяться победам сборной?

      -2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Serjoga 15 ноября 2016, 19:33

      Как достали с этим Панченко! В ФНЛ "в ударе" быть не сложно, тем более если играешь за клуб с явным преимуществом над другими. Был бы так хорош, на лавке б не сидел...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ufos73 15 ноября 2016, 20:06

      В ФНЛ бегать не надо? Если удар поставлен, то хоть в ФНЛ, хоть в ПФЛ, то в ворота попадешь! Парня вызвали в сборную, ему дали шанс на поле? Или его "губят" на лавке, чтобы потом он нос задрал и кричал я игрок сборной, а поражения были без меня! Мы к 18 году готовимся! И кто играть будет? Пенсионеры Акинфеевы, Березуцкие, Зыряновы, Кержаковы, Жирковы, Самедовы.... Дальше продолжать? Черчесов хочет сейчас показать, что под его началом сборная будет выигрывать, а о 18-м он подумает зимой 2018 года! И считает, что за полгода он сделает команду! Завышенное самомнение!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Serjoga 15 ноября 2016, 20:58

      Панченоко точно не будет на ЧМ, не его уровень... По твоей логике получается вот что, если Люксембург будет бегать раза в полтора больше Германии, то они просто обязаны побеждать! )) Не смеши уровень защиты в ФНЛ очень низкий, А про стариков это ты уже сам придумал, я против Самедова даже в сборной!

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 ноября 2016, 18:59

      Вставлю и свои 5 копеек ) Самедов то же лишний, на ЧМ он вряжди будет играть, надо молодеж смотреть!

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 15 ноября 2016, 18:50

      вратаря бы тогда тоже выпустил другого, хуже точно не будет!

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 15 ноября 2016, 18:49

      Миранчук с двух метров ворота поразить не может,лучше бы Оздоева вместо него выпустил.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 ноября 2016, 18:48

      чувство неуютности..
      больше никак не назвать..

      0
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      Рейтинг: +100980

      zigbert 15 ноября 2016, 18:47

      Пожелаю удачи сборной России.

      -1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 15 ноября 2016, 18:45

      Опят эксперимент составом зачем

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 15 ноября 2016, 18:42

      Черчесов совсем рассудок потерял! Не видать победы!

      1
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      Рейтинг: +20

      Mezu 15 ноября 2016, 18:26

      опять Кокорин, почему Панченко не выпустить с первых минут?

      0
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 15 ноября 2016, 18:17

      Опять Кутепов! 2 гола у Гарика в воротах обеспечены. Ну и этот, Зобнин, к чему он, неумеха?

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > super.zenitchik 15 ноября 2016, 18:27

      Хватит. или еще добавить?

      -2
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      Рейтинг: +786

      xakep01 > super.zenitchik 15 ноября 2016, 18:51

      Я как болел зенита, не понял твоих претензий к зобнину, он наверно один из лучших русских сейчас

      -2
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