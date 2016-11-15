Кузенкин: «Менеджмент «Динамо» прилагает все усилия по закрытию долгов перед игроками»

В «Динамо» отметили, что клуб пока не смог погасить задолженности перед футболистами команды. Ранее попечительский совет бело-голубых решил сократить финансирование команды и произвести оптимизацию расходов.

«Что касается задержек по заработной плате футболистам, то менеджмент клуба в настоящее время прилагает все усилия по закрытию этих долгов. Сделка по продаже непрофильных активов в Петровском парке в целом завершена и в соответствии с уставом клуба нуждается только в одобрении собрания акционеров», – заявил руководитель пресс-службы «Динамо» Илья Кузенкин.