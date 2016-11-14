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    Пантилимон: «Игра против сборной России представляет важность для Румынии»

    Вратарь сборной Румынии Костел Пантилимон накануне завтрашней товарищеской встречи с Россией отметил, что игра против подопечных Станислава Черчесова имеет для его команды важность. Матч состоится во вторник, 15 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Несмотря на товарищеский статус матча с Россией, он представляет важность для сборной Румынии. Мы не придаем значения, контрольный это поединок или нет – мы готовимся максимально хорошо, чтобы достичь положительного результата. Тем более, что в недавней игре с Польшей мы потерпели поражение», – сказал Пантилимон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2016 18:59
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