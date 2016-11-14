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    Кадыров поприсутствовал на тренировке сборной России

    На сегодняшнем тренировочном занятии сборной России накануне контрольной игры с Румынией поприсутствовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в компании президента «Терека» Магомеда Даудова. Матч состоится в Грозном на «Ахмат-Арене» во вторник, 15 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    В подарок Кадыров получил футболку национальной команды с первым номером, а после сфотографировался в главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

    Источник: Twitter

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    14.11.2016 18:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +271

      artem 81 15 ноября 2016, 08:48

      не знаю, что он ему воткнул, но Румыны сегодня пару-тройку воткнут

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 14 ноября 2016, 20:48

      Че у ихаря конфисковали ?))

      0
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      Рейтинг: +7740

      mihail200606 14 ноября 2016, 19:20

      лицо у саламыча че то не оченъь веселое..
      кадырова тренером поставить - может наши мажоры хоть не за совесть, так за страх начнут играть...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > mihail200606 14 ноября 2016, 19:32

      Президентом,тогда "и порядок будет".Были же 2 кавказца уже Сталин и Берия,так 39% населения (данные ВЦИОМ)Ждут-недождутся когда такие же упыри придут посажать их и порасстреливать.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7740

      mihail200606 > андрей андреев 14 ноября 2016, 19:34

      понял вообще что написал? бредишь.. где связь то..

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 ноября 2016, 18:45

      Который слева ствол в бок Черчесову воткнул? Попробуй проиграй.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > kykyi 14 ноября 2016, 18:57

      Да уж..Саламыч скис под стволом.
      видно..))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 ноября 2016, 19:26

      Я не понял,а Путину номер 2 дадут? Наверное нет.Ну тогда 0 (НОЛЬ)

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 14 ноября 2016, 19:29

      Бесконечность! Привет, я тебе вчера писал по ютубу, не слушал?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 14 ноября 2016, 19:35

      Что то отвлекло,сейчас посмотрю

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