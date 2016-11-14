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    Черчесов: «После матча с Катаром сделали определенные выводы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед товарищеским поединком с Румынией рассказал, что после проигранного контрольного матча с Катаром (1:2) были сделаны определенные выводы. Специалист также подчеркнул: болельщики правильно делают, что расстраиваются отсутствию побед у национальной команды.

    «Сложно сказать, как и о чем кто полемизировал. Абстрактные понятия сложно обсуждать. Никаких экспериментов у нас нет. 10 футболистов основы отсутствовали по той или иной причине. Нет одних, которые помогли пользу принести, есть другие, которым дается шанс.

    Это сборная России, надо расстраиваться, мы хотим всегда выигрывать. Мы разобрали матч с Катаром. У меня были вопросы по игровой дисциплине и в обороне, и в атаке. Определенные выводы сделаны. Будут изменения и в составе. У Ерохина была температура 39, но сегодня она упала. Он попробует, но, вот видите, есть возможное изменение. Конечно, нам надо определяться с составом, но есть нюансы, которые надо учитывать», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2016 17:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +76

      lebron777 14 ноября 2016, 20:09

      ещ емесяца два назад думал скучный матч с Румынами , а в свете всех последних дел , очень даже интересный матч будет уверен , еще 30 000 зрителей чеченских , жара

      0
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      Рейтинг: +151

      Niepel 14 ноября 2016, 19:52

      Румыны - очень хорошая команда! И наши туристы у них не выиграют!

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 ноября 2016, 18:37

      Когда же мы уже будем не просто делать определенные выводы, но и исправлять ситуацию.

      0
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Black Giz 14 ноября 2016, 19:02

      Выводы попроще делать) а исправлять они не хотят)

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 14 ноября 2016, 17:53

      Так у Ерохина 39 было во время игры с Катаром? И он бодрячка выдавал,а врач разрешил рискнуть здоровьем?Совсем некого было поставить ? У Панченко была температура за 40,раз только на замену вышел?

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      Рейтинг: -185

      Protosser 14 ноября 2016, 17:29

      Основной вывод - отменить уже футбол как профессиональный спорт в нашей стране и прекратить вливать туда огромные деньги.

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      Рейтинг: +231

      yanedo 14 ноября 2016, 17:28

      бла -бла -бла бессмысленные потуги черчеса

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