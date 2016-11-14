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  • Черчесов: «Нужны победа и качественная игра. Главное, реабилитироваться после поражения от Катара»

Черчесов: «Нужны победа и качественная игра. Главное, реабилитироваться после поражения от Катара»

14 ноября 2016, 01:36
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды Румынии. Напомним, встреча состоится 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Главное, реабилитироваться после поражения от Катара. Нужны победа и качественная игра. Мы изучали Катар, а потом разбирали ошибки — что не получилось, где недобежали и так далее. Румыния сильнее Катара, но мы играем дома, тут другая история. Надо готовиться», — сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Румыния Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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КЭТиК
1479089200
Слабо верится в победу.
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Каратель помойников
1479090953
для качественной игры нужны качественные игроки,а у нас нынешняя сборная воспитана в условиях мутковщины,так что Станислав Саламович вляпался ты с построением игры по самое нехочу
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Фан666
1479098747
Нужно играть со сборной дружественного Киргизстана
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bolela_16
1479101126
Все всё понимают, говорят правильно, а воз и ныне там...
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vladimir-7
1479103469
Нужны победы и качественные игры, а главное найти хороших игроков для сборной РФ и наиграть их.
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