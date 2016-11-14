Черчесов: «Нужны победа и качественная игра. Главное, реабилитироваться после поражения от Катара»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды Румынии. Напомним, встреча состоится 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Главное, реабилитироваться после поражения от Катара. Нужны победа и качественная игра. Мы изучали Катар, а потом разбирали ошибки — что не получилось, где недобежали и так далее. Румыния сильнее Катара, но мы играем дома, тут другая история. Надо готовиться», — сказал Черчесов.