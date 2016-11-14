Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отбор на ЧМ-2018. Бельгия забила 8 голов Эстонии, Греция вырвала ничью у Боснии и Герцеговины

    Сборная Бельгии дома одержала крупную победу над Эстонией в матче отборочного турнира к ЧМ-2018. По два забитых мяча на свой счет записали Дрис Мертенс и Ромелу Лукаку.

    В другом поединке группы Н Греция в самой концовке игры вырвала ничью у команды Боснии и Герцеговины.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа Н. 4-й тур​

    Бельгия – Эстония – 8:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Менье, 8; 2:0 – Мертенс, 16; 3:0 – Азар, 25; 3:1 – Аниер, 30; 4:1 – Карраско, 62; 5:1 – Клаван, 64 (в свои ворота); 6:1 – Мертенс, 68; 7:1 – Лукаку, 83; 8:1 – Лукаку, 88.

    Греция – Босния и Герцеговина – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Карнезис, 32 (в свои ворота); 1:1 – Цавеллас, 90.

    Удаления: Пападопулос, 80 – Джеко, 80.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2016 00:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 14 ноября 2016, 01:33

      Жалко земляков,но Бельгийцы гароздо сильнее(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 ноября 2016, 00:57

      Бельгия разбушевалась!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11