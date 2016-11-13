Селюк: «Слова о том, что Траоре может уйти из ЦСКА? Меня неправильно поняли»

Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк дал понять, что не собирается в ближайшее время искать своему клиенту новый клуб.
– На днях вы сказали, что зимой можете организовать переход Траоре в другой клуб. Все настолько серьезно?
– Послушайте, не нагнетайте на пустом месте. Давайте я все разъясню. Журналисты, видимо, меня немного не поняли. Мы всего лишь предположили возможное развитие событий в теории. В теории, понимаете?
– Да. С руководством ЦСКА были разговоры по поводу возможного ухода Траоре?
– Нет, никаких! В принципе, у Траоре аренда с ЦСКА рассчитана до конца сезона. Я же объяснил, для того, чтобы Ласина зимой куда-то ушел, должны совпасть несколько факторов. Нужно получить согласие от ЦСКА, «Монако» и другого клуба, который хочет видеть у себя нападающего. Думаю, я могу создать такую цепочку. Но это опять же теория.
– То есть вас, неправильно поняли?
– Да, уже где-то прочитал заметку, что я шантажирую ЦСКА по поводу Траоре. Мне вообще интересно, почему журналисты постоянно говорят про Траоре, а не про другого футболиста ЦСКА.
– Про кого?
– Наберите, например, Тошичу. Почему сразу Траоре?