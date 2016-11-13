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    Адурис стал самым возрастным автором гола в составе сборной Испании

    Нападающий сборной Испании Ариц Адурис отметился забитым мячом в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против Македонии (4:0). Таким образом, форвард стал самым возрастным игроком национальной команды, отметившийся голом. На тот момент футболисту было 35 лет, девять месяцев и один день.

    «Горд за то, что нахожусь в сборной в своем возрасте и получаю удовольствие от того, что делаю. Я доволен, как идут мои дела. Всегда стараюсь приложить максимум усилий, чтобы помочь команде», – сказал Адурис.

    Источник: Football Espana

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    13.11.2016 12:12
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +46

      FK Vardar 8 февраля 2017, 11:17

      Жжот ветеран!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Bale2002 13 ноября 2016, 16:10

      молодец

      0
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