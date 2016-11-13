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    Глеб: «В сборной Болгарии наиболее опасен Попов»

    Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб назвал лучшего, по его мнению, футболиста сборной Болгарии. Таковым он считает хавбека «Спартака» Ивелина Попова. Напомним, что сегодня команды сыграют в рамках отбора ЧМ-2018.

    «Мы приехали в Болгарию, чтобы заработать как минимум одно очко, а желательно – три. Мы понимаем, что сборная Болгария – команда выше среднего европейского уровня. У них много сильных игроков, из которых наиболее опасен Ивелин Попов. Безусловно, их атаки будут представлять угрозу. Думаю, это будет упорный и равный матч. Не могу назвать фаворита в преддверии игры. Наша главная цель в том, чтобы не допускать ошибок – тогда у нас будет шанс. Если нам удастся забить на один гол больше, чем сопернику, то мы будем счастливы», – цитирует Глеба Novsport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 08:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 ноября 2016, 00:12

      Так оно и оказалось.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 ноября 2016, 11:50

      Армяне смогли и Белорусы могут.Выиграют и шансы на 2 место появятся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 13 ноября 2016, 11:39

      Белорусы +3очка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 13 ноября 2016, 10:19

      ...болгары победят...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 13 ноября 2016, 09:43

      Тогда сделай сегодня весёлое настроение всем бульбашам!!!

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