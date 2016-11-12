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    После разгрома от Северной Ирландии сборная Азербайджана купила в Белфасте восемь телевизоров

    Сборная Азербайджана после крупного поражения в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 от Северной Ирландии со счетом 0:4 приобрела в Белфасте восемь телевизоров. Общая сумма покупок составила около 12 тысяч фунтов. Сообщается, что после окончания игры электроника была доставлена в самолет, на котором команда отправилась домой.

    Отметим, что на данный момент сборная Азербайджана набрала в отборочном раунде семь очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице группы С.

    Источник: Skysports

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    12.11.2016 23:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 13 ноября 2016, 17:44

      Это какое отношение имеет к футболу?
      Автор новости как бабульки в подъезде собирает сплетни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 ноября 2016, 12:45

      Интересно, какую связь между всеми этими событиями видит автор новости ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ХУЛИГ@Н 13 ноября 2016, 01:49

      в след раз видики купят)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1191

      ttter 13 ноября 2016, 00:26

      Равшаны тупоголовые)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      JUVIO > ttter 13 ноября 2016, 08:13

      Свинья сделал относительно быстро

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 13 ноября 2016, 00:12

      там цены дешевле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 ноября 2016, 00:11

      Челночный бизнес...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 ноября 2016, 23:46

      Премиальные телевизорами?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 ноября 2016, 23:37

      дорого купили )))))

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 ноября 2016, 23:13

      все верно! Зря что ли за бугор летали?))

      3
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      Рейтинг: +117

      AVAR-05 > Joko21 12 ноября 2016, 23:31

      ))))Смешно будет если телики не заработают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > AVAR-05 13 ноября 2016, 09:56

      будет повод вернуться еще раз и сдать по гарантии

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