После разгрома от Северной Ирландии сборная Азербайджана купила в Белфасте восемь телевизоров

Сборная Азербайджана после крупного поражения в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 от Северной Ирландии со счетом 0:4 приобрела в Белфасте восемь телевизоров. Общая сумма покупок составила около 12 тысяч фунтов. Сообщается, что после окончания игры электроника была доставлена в самолет, на котором команда отправилась домой.

Отметим, что на данный момент сборная Азербайджана набрала в отборочном раунде семь очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице группы С.