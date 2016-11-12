Отбор на ЧМ-2018. Сборная Кабо-Верде без травмированного Зе Луиша уступила Буркина-Фасо

В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Кабо-Верде, пропустив два гола по ходу первого тайма, уступила Буркина-Фасо – 0:2. Отметим, что в составе хозяев не смог принять участие нападающий «Спартака» Зе Луиш, который накануне игры получил травму.
Благодаря этой победе сборная Буркина-Фасо набрала четыре очка и возглавила группу В. Кабо-Верде же замыкает турнирную таблицу.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Африка. Групповой этап. Группа В. 2-й тур
Кабо-Верде – Буркина-Фасо – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Диавара, 2; 0:2 – Накулма, 29.
Источник: Бомбардир.ру