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Кабо-Верде - Буркина-Фасо

12.11.2016, Суббота, 20:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур Кабо-Верде - Буркина-Фасо
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Сенегал 7 4 2 1 11:5 +6 14
2. Буркина-Фасо 6 2 3 1 10:6 +4 9
3. ЮАР 7 2 1 4 9:11 -2 7
4. Кабо-Верде 6 2 0 4 4:12 -8 6
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