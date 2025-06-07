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Прогноз на точный счёт матча Грузия – Кабо-Верде: товарищеский матч, 8 июня 2025

07 июня 2025 11:22
Грузия - Кабо-Верде
08 июн. 2025, воскресенье 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Грузии
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8 июня на стадионе «Торпедо» в Кутаиси сборная Грузии примет Кабо-Верде в товарищеском матче. Обе команды подходят к игре в хорошей форме, демонстрируя стабильные результаты и высокую эффективность в атаке. В условиях подготовки к официальным турнирам, каждая из сторон будет стремиться закрепить уверенность в себе и своих схемах через результат и уверенную игру.

Грузия

Сборная Грузии провела убедительные последние матчи: 4 победы подряд в товарищеских встречах и 5 голов в последних двух играх. Команда забивает в каждом из последних 5 матчей, в среднем – 2.40 гола за игру. Последняя победа над Фарерскими островами (1:0) получилась трудовой, но подчeркивает способность грузин выигрывать и в плотных матчах. За те же 5 игр команда пропустила лишь 4 мяча – показатель стабильной обороны (в среднем 0.80 гола за матч). Особенно мощной выглядела команда в матчах против Армении (6:1 и 3:0), где атака показала креативность и высокую реализацию.

Кабо-Верде

Африканская сборная также уверенно провела последние матчи, включая победу над Малайзией (3:0). Команда не проигрывает уже 4 товарищеских встречи подряд, забивает стабильно (в среднем 1.40 гола за игру) и при этом мало пропускает (в среднем 0.60 за матч). Сильной стороной Кабо-Верде является сбалансированность между линиями: команда эффективно действует в позиционной защите и остро атакует при переходах. Победа над Анголой в квалификации ЧМ и минимальный успех против Маврикия – примеры умения выигрывать в равных играх.

Факты о командах:

Грузия

  • Побеждает в 4 последних товарищеских матчах
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч
  • Побеждает в 3 последних матчах

Кабо-Верде

  • Не проигрывает в 4 последних товарищеских матчах
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
  • Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Грузия
1 : 1
08.06.2025
Кабо-Верде

Прогноз на матч Грузия – Кабо-Верде

Обе команды находятся в хорошем игровом тонусе, показывая сильную форму и в атаке, и в обороне. В пользу Грузии – преимущество домашнего поля и более высокий темп игры, связанный с европейскими соперниками. У Кабо-Верде крепкая оборона, но в выездных матчах команда порой теряет плотность между линиями. Грузия выглядит чуть более сбалансированной и результативной. Ожидаем плотную игру с небольшим количеством голов и победой хозяев за счeт индивидуального класса и сыгранности.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Грузии.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Грузии – коэффициент 6.50
  • Победа Грузии – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал Грузии больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Грузии
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Автор: Гроховский Сергей
Лига наций Кабо-Верде Грузия
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