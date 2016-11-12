Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Президент «Бока Хуниорс» выразил уверенность в переходе Бентакура в «Ювентус»

    Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи подчеркнул, что полузащитник команды Родриго Бентанкур продолжит карьеру в «Ювентусе». «Старая синьора» имеет право приобретения 19-летнего игрока за 9,4 миллиона евро, которое она получила в рамках сделки по переходу форварда Карлоса Тевеса в аргентинский клуб летом 2015 года.

    «В течение ближайших дней я буду в Милане, где проведу встречу с представителями «Ювентуса». Я должен пообщаться с ними, так как они имеют право приобрести Бентанкура и хотят воспользоваться им. У нас прекрасные отношения, так что мы договоримся, но парень останется в «Боке» до окончания сезона», – сказал Ангеличи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2016 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 12 ноября 2016, 19:39

      конкурент Витселю

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11