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    Отец Ивоби заявил, что Алекс не перейдет даже в «Барселону»

    Отец нападающего «Арсенала» Алекса Ивоби заявил, что видит своего сына в ближайшем будущем только в футболке «канониров». По его словам, 20-летний игрок откажет даже «Барселоне» в случае предложения выгодного контракта.

    «На данный момент Ивоби играет в «своем» клубе. Он чувствует себя отлично в»Арсенале». В случае предложения от какого-либо клуба, он ответит отказом. Если даже поступит очень выгодный вариант от «Барселоны», он не согласится. Сейчас не время для зарабатывания денег, в настоящее время нужно направить все мысли на карьеру и постепенно прогрессировать. В ближайшем будущем я вижу его только в «Арсенале», – приводит слова Ивоби-старшего AfricanFootball.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 16:23
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