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    «Челси» хочет предложить за Верратти 50 миллионов и Фабрегаса

    «Челси» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Как утверждает Mediaset Premium, в услугах 24-летнего игрока заинтересован лично главный тренер синих Антонио Конте, который работал с хавбеком в сборной Италии.

    Сообщается, что руководство лондонского клуба готово предложить за Верратти 50 миллионов евро и права на Сеска Фабрегаса, который перестал попадать в стартовый состав «Челси» в нынешнем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 11:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 12 ноября 2016, 14:23

      Я конечно не эксперт, но по мне так Сеск опытнее и и сильнее Вератти. А еще и 50 лямов.. Похоже на взброс. Если нет, то у конте крыша поехала...

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 ноября 2016, 12:25

      Надо отпускать при таких условиях

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      Рейтинг: +24

      ASR77 > алекс88 12 ноября 2016, 14:09

      согласен сеск ни чуть ни хуже вератти для псж будет а еще 50 лямов в придачу получат

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