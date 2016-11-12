«Челси» хочет предложить за Верратти 50 миллионов и Фабрегаса

Я конечно не эксперт, но по мне так Сеск опытнее и и сильнее Вератти. А еще и 50 лямов.. Похоже на взброс. Если нет, то у конте крыша поехала...
«Челси» заинтересован в приобретении полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Как утверждает Mediaset Premium, в услугах 24-летнего игрока заинтересован лично главный тренер синих Антонио Конте, который работал с хавбеком в сборной Италии.
Сообщается, что руководство лондонского клуба готово предложить за Верратти 50 миллионов евро и права на Сеска Фабрегаса, который перестал попадать в стартовый состав «Челси» в нынешнем сезоне.