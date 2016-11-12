Болельщики сборной Румынии попали петардой в Левандовского

)))) Наверно обгадился...
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски пострадал от взрыва петарды, которую бросили фанаты команды Румынии во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018.
После этого инцидента встреча была приостановлена. На поле выбежали медики, которые оказывали помощь 28-летнему форварду на протяжении десяти минут.
Стоит отметить, что Левандовски смог продолжить игру и забил в ворота румын два гола, принеся своей сборной уверенную победу (3:0).
Lewandowski ogłuszony petardą :-( Co za skandal! pic.twitter.com/tXt65ufa0N— Jan Mateusz (@action_goal) 11 ноября 2016 г.