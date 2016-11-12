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    Болельщики сборной Румынии попали петардой в Левандовского

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски пострадал от взрыва петарды, которую бросили фанаты команды Румынии во время матча отборочного турнира к ЧМ-2018.

    После этого инцидента встреча была приостановлена. На поле выбежали медики, которые оказывали помощь 28-летнему форварду на протяжении десяти минут.

    Стоит отметить, что Левандовски смог продолжить игру и забил в ворота румын два гола, принеся своей сборной уверенную победу (3:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 07:08
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -20

      ШАХ 12 ноября 2016, 14:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      )))) Наверно обгадился...

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 12 ноября 2016, 12:32

      Шунин негодует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 12 ноября 2016, 10:03

      Оскара ему!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2285

      kvm 12 ноября 2016, 09:48

      клоун

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 12 ноября 2016, 09:39

      меткий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 12 ноября 2016, 09:28

      Киношное падение, как будто попал снайпер.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 12 ноября 2016, 07:14

      Протестов не будет, учитывая результат.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд > ДАША Д 12 ноября 2016, 09:35

      Но матч другой без зрителей Румыны думаю проведут!

      1
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