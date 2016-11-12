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    Беленов заменит Джанаева в сборной

    Вратарь сборной России Сослан Джанаев из-за повреждения покинет расположение национальной команды.

    «В субботу утром расположение команды покинет голкипер ФК «Ростов» Сослан Джанаев, который прибыл на сбор с небольшим повреждением мышечной ткани плечевого пояса.

    Так как болевые ощущения в течение последних дней у него не проходили, то было принято решение, что Джанаев продолжит лечение в клубе», – сообщает РФС.

    Вместо него в национальную команду вызван вратарь «Анжи» Александр Беленов.

    Источник: РФС

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    12.11.2016 01:25
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1297

      compka 12 ноября 2016, 16:33

      Ждем Сослана на матчи против Рубина и Баварии !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 ноября 2016, 11:12

      А может Черчес сам стариной тряхнет! Он лучше их играл!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 ноября 2016, 11:10

      Игорька замените пожалуйста, пусть продолжает свою супер рекордную серию в клубе! Беленов и его заменит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 12 ноября 2016, 10:27

      Я думаю беленов лучше джанаева стоит!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > dimon2602 12 ноября 2016, 10:33

      На счет "СТОИТ"-не спорю, а играет Джанаев надежней! По крайней мере у него нет таких ляпов, как у Акинфеева и Беленова (мячи между рук пролетают)!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      ajoq > Serjoga 12 ноября 2016, 12:11

      А ведь когда-то были

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 12 ноября 2016, 10:17

      Джанаев как вратарь значительно лучше, жаль, что травма.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 ноября 2016, 08:46

      Поздноватенько...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 12 ноября 2016, 08:05

      невезуха какаято с вороторями

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 12 ноября 2016, 07:37

      правильно Сослан,чем лавку протирать,лучше в РОСТОВЕ готовится к лиге чемпионов и к Зениту

      5
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 ноября 2016, 07:24

      Достойная замена!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 ноября 2016, 07:21

      Пусть играет!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос > Фан666 12 ноября 2016, 07:32

      пусть лавку протирает

      1
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